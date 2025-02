Laura de la Fuente celebra el cumpleaños de su novia con románticas fotos: "Qué hermosa la felicidad que transmiten"

19 feb. 2025 - 09:15 hrs.

A mediados de junio pasado, Laura de la Fuente, la única hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, comenzó a subir románticas fotografías a Instagram con una misteriosa joven. No pasó mucho para que confirmara que estaba pololeando con ella.

Aunque la estudiante de ingeniería comercial prefiere mantener su vida privada en reserva, en redes sociales suele compartir registros de los momentos que disfruta junto a Paulina Rojas, con quien dentro de pocos días cumplirá 6 meses de relación.

Paulina Rojas y Laura de la Fuente/Instagram

En cada aniversario, las jóvenes se dedican cariñosas publicaciones, reflejando su gusto por inmortalizar momentos especiales. Así lo hizo este martes 18 de febrero, cuando Laura compartió en su feed un carrusel de imágenes junto a Paulina.

La influencer dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a su novia, acompañado de una selección de fotos que capturan de los días que han pasado juntas, desde un romántico atardecer en la playa, un paseo en la nieve y la celebración de Halloween.

"¡Cumpleaños de la más guapa, apañadora y simplemente la mejor! Te amo <3", escribió en la descripción del post. En la sección de comentarios, los usuarios se alegraron por la etapa que está viviendo: "Aguante el amor en todas sus formas", "Que viva el amor", "Qué hermosa la felicidad que transmiten".

¿Cómo enfrenta los malos comentarios Laura de la Fuente ?

Si bien la mayoría del contenido que comparte Laura recibe comentarios positivos, más de una vez ha recibido opiniones inapropiadas y críticas. Recientemente, la creadora de contenido se refirió a la forma en la que le afectan estos mensajes.

"Cuando yo recibo el hate, intento de no tomármelo personal. Siempre lo he dicho, muchas veces son personas que ni siquiera me conocen. Si algún día una amiga me dice que me encuentra mala amiga o uno de mis papás me dice que me encuentra mala hija, ahí sí me preocupa", aseveró.

