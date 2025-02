Daniela Aránguiz se cansa de los rumores y aclara su actual relación con Jorge Valdivia

18 feb. 2025 - 11:46 hrs.

Hace poco más de un mes, Jorge Valdivia regresó a la casa que compartía con su expareja, Daniela Aránguiz, luego de que se dictara en su contra la medida cautelar de arresto domiciliario, en el marco de la investigación por delitos sexuales que enfrenta.

En ese entonces, el exfutbolista había dado por finalizada su relación amorosa con la diputada Maite Orisini y tras volver a vivir con la madre de sus hijos surgieron fuertes rumores de que se estaría reconciliando con la exchica "Mekano".

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia/Instagram

Daniela Aránguiz aclara si volvió o no con Jorge Valdivia

Aunque en un principio la panelista de "Only Fama" desmintió las especulaciones, posteriormente fue vista con el "Mago" en varias ocasiones, compartiendo en restaurantes, disfrutando en familia e incluso de viaje en Viña del Mar.

En diálogo con el programa Zona de Estrellas, Aránguiz se refirió a su actual vínculo con Valdivia.

Daniela Aránguiz

Durante la conversación, le pidió un particular favor al periodista Manu González: "Di en el programa, porque últimamente se está diciendo que yo estoy con Jorge, quiero aclararte que yo no estoy con Jorge y no estaré en pareja con él".

En el Día de los Enamorados, Aránguiz también se refirió a su situación sentimental. Consultada sobre cómo iba a celebrar aquella festividad, respondió en tono de broma "es algo sensible para mí. Imagínate pasar el 14 de febrero sola, sin pareja. Siempre es triste. No me llegó ni un chocolate de luca".

