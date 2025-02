Ingrid Aceitón habló sobre su nueva relación con cantante urbano: "Es tremendo compañero de vida"

18 feb. 2025 - 15:46 hrs.

A finales de 2024, la influencer Ingrid Aceitón puso fin a los rumores y confirmó a través de su cuenta de Instagram el quiebre sentimental con el padre de su hija, Ignacio Jelvez, con quien estuvo en una relación por más de cuatro años.

En ese entonces, pidió que no le hicieran más preguntas al respecto y aseguró que "ambos queremos el bien de nuestra hija, no por estar separados no lo lograremos. Somos adultos y cada quien puede hacer lo que quiera, sin pasar a llevar al otro (en la vida)".

Ingrid Aceitón/Instagram

Ingrid Aceitón habló sobre su nueva relación con cantante urbano

Durante los últimos días, la modelo ha dejado ver que se está dando una nueva oportunidad en el amor. Aceitón comenzó a subir registros junto a un conocido cantante urbano, agregando cariñosos mensajes que no han pasado desapercibidos.

En diálogo con Las Últimas Noticias, se refirió a su vínculo con Nico Clear, nombre artístico de Nicolás Veloso. De entrada, aclaró que no están pololeando: "No tenemos nombre… No somos pareja. Nos estamos conociendo".

Nico Clear e Ingrid Aceitón

Ingrid también comentó que a Nico lo conoce desde hace tiempo, ya que es amigo de su hermano. Luego coincidieron cuando ambos pasaban por periodos complejos. "He estado pasando un proceso súper malo, de depresión, estoy en terapia. A Nico le falleció su papá hace muy poquito".

Asimismo, destacó que no esperaba volver a estar en pareja: "Estaba enfocada en mi hija y en mi trabajo, nunca pensé tener un casi algo tan pronto ni nada Estaba sola hace al­rededor de cuatro meses. Es un tre­mendo compañero de vida y no me voy a cerrar a eso. Sí, me está hacien­do bien".

Finalmente, afirmó que "nunca había experimentado algo así, tan especial, tan rápido. Como esa conexión que ninguno esperaba, pero que se dio, hay que darle. El tiempo es tiempo. Nadie sabe lo que puede pasar mañana".

