"Te lo digo en tu cara": El tenso encontrón de Pamela Díaz con Daniella Campos por dichos sobre su hermana Denisse

El pasado viernes, Daniella Campos ofreció una exclusiva entrevista con "Only Fama", en la que abordó la última polémica protagonizada por su hermana Denisse. Además, se sinceró sobre el distanciamiento que existe entre ellas desde hace más de 20 años.

Las declaraciones de la exmodelo no fueron del agrado de su gemela, quien poco después arremetió en su contra. "Si se muere mañana, no estoy ni ahí", fue una de las frases sin filtro que lanzó Denisse en CHV.

Este lunes, Daniella compartió panel con Pamela Díaz en "Hay que Decirlo", donde tuvieron un duro cruce de opiniones. La "Fiera" aclaró sus recientes dichos en los que afirmó: "Si no te juntas hace 20 años con tu hermana, cállate. Es simple".

En esta oportunidad, reafirmó su molestia contra Daniella: "Te lo digo en tu cara. Cuando uno no tiene relación con una persona de su familia por 20 años, siento que cuando tú hablas de ella, te alimentas en esto, porque al final sabemos cómo es. Uno como hermana, prefiero tener distancia, callarme, porque tú sabes lo que va a pasar".

Tras escuchar atentamente, Daniella se defendió señalando que rechazó una millonaria oferta para hablar sobre Denisse: "Creo que es la vez que más plata me han ofrecido de un programa, y dije que no, porque no me voy a enfrentar a mi hermana, y no sería justo para ella".

"Pero todos los días lo están haciendo hablando de ella", respondió Pamela, refiriéndose a las ocasiones en las que Daniella se ha referido al tema en el programa "Zona de Estrellas", donde cumple el rol de panelista.

Acto seguido, Daniella insistió en su postura: "Yo trabajo en un programa igual que tú, y sabes cómo es esto, y mis compañeros tenían la obligación de tratar el tema… la verdad, yo no pongo ningún tabú… si yo me voy a sentar en un panel a hablar de lo que pasa en tu vida o en la de otros".

