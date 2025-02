Denisse Campos arremete sin filtro contra su hermana Daniella: "Si se muere mañana, no estoy ni ahí"

17 feb. 2025 - 09:30 hrs.

Denisse Campos se vio envuelta en una fuerte polémica tras un incidente en un bar de Viña del Mar, donde fue acusada de agredir y amenazar a una trabajadora del local. Sin embargo, la exmodelo no tardó en dar su versión de los hechos, asegurando que la historia es muy diferente a como se ha contado.

Este domingo, en Primer Plano, se defendió argumentando que solo intentaba proteger a la menor de edad que la acompañaba. Además, aprovechó el espacio para responder a las declaraciones de su hermana, Daniella, quien días antes habló en "Only Fama" sobre el distanciamiento entre ambas.

Denisse Campos/Instagram

Denisse Campos arremete sin filtro contra su hermana tras entrevista con "Only Fama"

La agente inmobiliaria dejó en claro que no tiene intenciones de reconciliarse con su gemela y lanzó dardos en su contra. "No es ninguna novedad que ella trata de colgarse y siempre dando lástima. A ella no le creo nada, es demasiado pérfida, no quiero decir un epíteto, ella me hizo algo muy malo", afirmó.

Asimismo, impactó al señalar que, en un caso hipotético, no se despediría de ella si falleciera: "No tiene otro tema, siempre habla de mí, desde chica, siempre me ha tenido envidia. No me interesa tener relación con ella, si se muere mañana, no estoy ni ahí, ni siquiera voy a ir".

Daniella Campos

Posteriormente, en vivo y en directo, Denisse reafirmó su postura. "No tengo ningún interés de darle más tribuna a esa señora. La verdad es que no debería hablar ella de mí, yo no hablo de ella", manifestó.

"Si le pagaron para hablar de mí, yo le estoy dando las gracias que le dejo propina para que vaya al doctor y se arregle la cara", agregó. En ese momento intervino el conductor Julio César Rodríguez, quien le pidió que no recayera en descalificaciones sobre el físico de su hermana.

Finalmente, la empresaria reafirmó su inocencia sobre las acusaciones que pesan sobre ella tras su día de furia. "No estaba tomando, no amenacé de muerte a nadie. Cuando ella me acusa a mí (la trabajadora) también tiene que probarlo", remarcó.

