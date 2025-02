Daniela Aránguiz impacta a sus seguidores con tratamiento labial: "Este es el color de mi boca"

16 feb. 2025 - 15:15 hrs.

La exMekano y panelista de "Only Fama", Daniela Aránguiz, compartió con sus seguidores un importante procedimiento al que se sometió y que tiene que ver con sus labios.

A través de su cuenta de Instagram, la otrora bailarina subió un video en el que explicó el tratamiento médico y también aprovechó de descartar otra intervención en la zona labial.

"Se te pone como el color original de la boca"

En el registro audiovisual, la panelista de "Only Fama" partió contando que "tengo la boca así, como con pellejitos, porque me hice un láser, imagínense que estoy sin labial ahora, este es el color de mi boca. Me hice un láser en los labios con mi querido doctor Christian Sepúlveda".

"Es como un rejuvenecimiento labial, entonces te sacan la primera capita de la piel de los labios, y se te pone como el color original de la boca", agregó Aránguiz.

Sobre su experiencia con aquel tratamiento estético, confesó que "lo encontré súper lindo, súper recomendable y cero dolor. Se hincha un poco los primeros dos días, pero ya ahora, en mi tercer día, tengo solo los pellejitos que se están saliendo".

Por último, Dani Aránguiz recalcó que "no me he puesto más boca, solo me hice ese láser en los labios".

Mira el video de Dani Aránguiz

Todo sobre Daniela Aránguiz