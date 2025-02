"Es como poner una planta": Dani Aránguiz arremete contra Cony Capelli por su rol de panelista

12 feb. 2025 - 17:24 hrs.

Daniela Aránguiz y Constanza "Cony" Capelli han demostrado que no tienen una buena relación. Cabe recordar que la ganadora de la primera edición de "Gran Hermano" reconoció que tuvo un breve romance con Jorge Valdivia, exmarido de Dani Aránguiz.

En uno de los programas donde Aránguiz es panelista, se refirió a la labor que realiza Constanza Capelli en un programa de espectáculos. La conversación se originó porque, en un primer momento, se habló del rumor de que Camila Andrade entró a la segunda edición de "Gran Hermano" para conseguir un puesto laboral en Chilevisión. Sin embargo, fue Capelli la que se quedó con un espacio.

El nuevo round entre Daniela Aránguiz y Cony Capelli

Dani Aránguiz sinceró que, según ella, Chilevisión se perdió un rostro como Camila Andrade y que Cony Capelli no es la mejor opción para trabajar de panelista.

"Yo creo que Chilevisión, que fue el último canal donde Camila trabajó, se perdió a Camila porque creo que ella debería estar en el panel del programa de la Diana, en vez de una niña que no causa ninguna polémica por ella sola ni tampoco un contenido. Es como poner una planta", señaló Aránguiz.

Esta no es la primera vez que ambas han intercambiado palabras, pues hace días atrás Dani Aránguiz reflotó el affaire que tuvo Capelli con su exmarido: "Yo sé que dejó a una niña con el vestido plantando, que está ahí en el panel, pero eso no es mi culpa tampoco", afirmó.

Sobre las palabras anteriores, Capelli se defendió y arremetió contra Dani Aránguiz, señalando que "me parece una bajeza... saliste a defender a la Maite, ahora te pones a pelear por Jorge y te pones a tirarme palos por Jorge cuando yo estuve con él cuando no estaba contigo".

"Estás haciendo un show una vez más al estilo tuyo, patético, contra una mujer por haber estado con Jorge. Pero es clásico de ti, estamos acostumbrados, no te preocupes. Deja de ver a Jorge como el premio mayor. Si ella me falta el respeto, yo también me tengo que defender", concluyó Cony Capelli en su arremetida contra Aránguiz.

Todo sobre Famosos chilenos