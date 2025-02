Dany Aránguiz responde rumores de acercamiento con Luis Mateucci en Pucón: "Son muy mala leche"

09 feb. 2025 - 18:15 hrs.

Por estos días, la influencer y panelista de "Only Fama", Daniela Aránguiz, se encuentra disfrutando de los encantos de Pucón, región de La Araucanía.

Eso sí, se empezó a difundir que Aránguiz habría tenido un acercamiento romántico con su expareja, el argentino y chico reality Luis Mateucci.

Debido a los rumores, fue la propia influencer quien se refirió a la situación y entregó un tajante mensaje. Además, aclaró que se encuentra en Pucón junto con su grupo de amigos, donde también están Karina Valenzuela y Alexandra Méndez.

"Jamás estaría con esa persona"

En su cuenta de Instagram, Daniela Aránguiz subió una historia del portal Infama, donde una persona hizo la siguiente pregunta: "Luis y Daniela en el mismo lugar (Pucón) ¿Coincidencia?"

Si bien el argentino también se encuentra en Pucón, la panelista de "Only Fama" recalcó que "¡falso! Jamás estaría con esa persona ni en este ni en ningún lugar. Me carga que no me pregunten y que, obviamente, se aproveche y se cuelguen de mi nombre".

Posteriormente, Dani Aránguiz subió unos videos donde se le ve disfrutando de la localidad de La Araucanía y aclaró que "estoy con mis amigos y quiero decir que son muy mala leche la gente de Infama que inventa cosas, o quizás quién hizo que inventaran".

Luego, la influencer dijo que "yo pienso que hay personas que sí les interesa que aparezcan comentarios que me involucran con ellos, así que les cuento que no estoy y que totalmente es falso".

"Estoy cansada ya de que me involucren con gente que no quiero y que no pueda disfrutar un fin de semana o pasarlo bien con mis amigos. No crean todo lo que ven", concluyó Daniela Aránguiz.

Mira la historia de Dani Aránguiz

Todo sobre Daniela Aránguiz