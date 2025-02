"Yo sé que la dejó plantada": Tenso cruce entre Daniela Aránguiz y Cony Capelli por affaire con Jorge Valdivia

06 feb. 2025 - 00:10 hrs.

Daniela Aránguiz sigue dando de qué hablar con sus dardos en contra de las mediáticas exparejas de su marido, el exfutbolista y actual imputado por denuncias de violación, Jorge Valdivia. En esta ocasión, se enfrentó a la chica reality Constanza "Cony" Capelli.

Todo empezó cuando la panelista de Only Fama tuvo un contacto telefónico con el programa "Plan Perfecto" de Chilevisión con el objetivo de desmentir su presunta "defensa" de Maite Orsini. "Quiero aclarar que yo no he defendido a nadie, eso que quede clarísimo. Yo no estoy de acuerdo con los dichos de Pablo Herrera y con el machismo de esos dichos", declaró.

Cruce con Capelli

No obstante, la exchica Mekano no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo en contra de Cony Capelli, panelista del programa de Chilevisión que confesó haber tenido un fugaz romance con Jorge Valdivia hace un par de años.

Refiriéndose a su esposo, Aránguiz arremetió: "Yo sé que dejó a una niña con un vestido plantada y que está ahí en el panel, pero eso no es mi culpa tampoco".

Cabe recordar que fue durante su participación en el reality show "Gran Hermano" que Capelli reveló su relación con el exdeportista. Entonces, recordó: "Él me invitó a un matrimonio en Buenos Aires y de un día para otro me dejó de contestar. Después yo me enteré por Instagram que fue con la Daniela (Aránguiz)".

Respecto a tal episodio, Capelli explicó que "tenía el vestido listo" cuando Valdivia dejó de responder sus mensajes. Son estas las declaraciones a las que hizo alusión Aránguiz durante el contacto telefónico.

"Qué bajeza en verdad. Saliste a defender a la Maite y ahora te pones a pelear por Jorge", le contestó la ganadora de "Gran Hermano", quien finalmente agregó "estás haciendo un show una vez más al estilo tuyo, patético, contra una mujer por haber estado con Jorge".

