¿El mundo al revés?: Daniela Aránguiz sale en defensa de Maite Orsini tras comentarios de Pablo Herrera

La enemistad entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini ha sido una de las más mediáticas de los últimos años en el mundo del espectáculo. Tanto así, que la disputa llegó a tribunales y la Justicia prohibió a la exchica Mekano referirse públicamente en cualquier término sobre la parlamentaria.

Sin embargo, y para la sorpresa de muchas y muchos, la esposa de Jorge Valdivia salió en defensa de la expareja de su marido, quien fue duramente criticada por el cantautor nacional Pablo Herrera.

Cabe recordar que el intérprete de "Tengo un amor" lanzó un misógino comentario en contra de Orsini, el cual tildó como un "chiste". "Ella es como un hombre, le gusta un h... y se lo tira. Y después toma licencia para descansar, porque queda para la cag...", declaró, entre otras cosas, Herrera.

Mientras el panel del programa "Sígueme" de TV+ discutía los dichos del cantante, Aránguiz optó por romper su silencio. "Sé que no puedo hablar de esta persona de alto conocimiento público, pero esta vez voy a referirme a Pablo Herrera, y creo que un hombre no se puede referir de esa manera a ninguna mujer", afirmó la también panelista de Only Fama de Mega.

Para cerrar su intervención en favor de Orsini, Daniela agregó: "Creo que yo soy del mismo sector político que él, pero no pienso de esa manera".

Finalmente, la conductora del espacio, Julia Vial, puso término al debate frente a la sorpresiva defensa de Aránguiz hacia Orsini. "Yo no creo que hay un discurso político. Creo que es tontera, nada más", lamentó la animadora.

