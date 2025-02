"Chile, me has robado el corazón": Cansu Dere subió fotos de visita que hizo a nuestro país

04 feb. 2025 - 18:21 hrs.

A mediados de diciembre del 2024, la actriz turca Cansu Dere, protagonista de exitosas teleseries como "Madre", "Ezel" o "Traicionada", visitó Chile por un acuerdo comercial, promocionando el primer vuelo de una aerolínea de su país natal con el nuestro.

Una foto en sus historias de Instagram fue la que confirmó su presencia en la región Metropolitana, en la que estuvo por algunos días, pero no hizo ninguna otra referencia a Chile, hasta la tarde de este martes 4 de febrero.

Cansu Dere en un parque de Santiago

"Chile, me has robado el corazón"

Cuando ya pasó casi un mes y medio de su visita, Cansu decidió publicar a través de una galería de imágenes en su cuenta de Instagram algunos de los lugares que recorrió en nuestro país, los cuales se encuentran principalmente en la capital.

En las imágenes, se aprecia que visitó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Centro Cultural La Moneda, el Barrio Lastarria, el Cerro Santa Lucía, el Museo de Bellas Artes, entre otros espacios, de acuerdo a lo que se ve en las fotos.

Cansu Dere afuera del Centro Cultural La Moneda

"Chile, me has robado el corazón. Estaré de vuelta", es la traducción de lo que escribió en inglés la actriz al pie del posteo, recibiendo en menos de una hora más de 20 mil "me gusta" y cientos de comentarios, principalmente de seguidores chilenos.

"Cansu, te amamos", "qué lindo que hayas conocido un poco de Chile", "somos el mejor país de Chile", "te esperamos pronto por Latinoamérica de nuevo", "por favor, vuelve siempre. Te amamos en Chile", "gracias por haber venido a nuestro país, qué bueno que te haya gustado", son algunos de los comentarios del posteo.

