Muere el querido actor británico Brian Murphy, protagonista de series como "Un hombre en casa" y "Los Roper"

El destacado actor británico Brian Murphy, recordado por sus apariciones en las populares series de comedia "Un hombre en casa" (Man About the House) y su spin-off "Los Roper" (George and Mildred), emitidas en los años 70.

Según informaron medios internacionales, Murphy falleció el pasado domingo 2 de febrero mientras se encontraba en su domicilio en el condado de Kent, Reino Unido. Junto a él se encontraba su esposa, la actriz Linda Regan.

Brian Murphy

Muere el querido actor británico Brian Murphy

Este martes Linda compartió en X una fotografía junto a Brian en la que aparecen besándose y escribió un sentido mensaje para despedir a su compañero de vida desde hace más de tres décadas: "Mi amor por ti nunca morirá. Descansa en paz, cariño".

El amigo y agente Thomas Bowington también le dedicó unas palabras: "Es casi imposible describir la profundidad de su talento y humanidad. Un hombre verdaderamente alegre y profundamente bondadoso".

Murphy tuvo una prolífica carrera en televisión y teatro. En la televisión británica, participó en programas icónicos como The Avengers, Z Cars y Dixon of Dock Green, antes de interpretar el papel que le otorgaría mayor reconocimiento.

Fue interpretación de George Roper en "Man About the House", un casero torpe y cómico, lo convirtió en un rostro querido por el público británico. En aquella sitcom la actriz Yootha Joyce dio vida a su esposa, una mujer dominante y con anhelos de ascender socialmente.

Brian Murphy/Instagram

Tras el final de la serie, se creó el spin-off "George and Mildred", el cual se emitió durante cinco temporadas hasta 1979. Se renovó para una sexta, pero el rodaje se detuvo cuando Joyce murió de insuficiencia hepática en 1980.

Según consigna The Guardian, Murphy tenía planeado la producción de un road movie que protagonizaría junto a su esposa. Sin embargo, semanas atrás se realizó un chequeo médico en el cual le diagnosticaron cáncer en la columna, enfermedad que le habría provocado la muerte.

