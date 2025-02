Cristina Tocco debuta en plataforma para adultos a sus 67 años: "Dijeron que yo seguía siendo un sex symbol"

04 feb. 2025 - 00:10 hrs.

La actriz argentina Cristina Tocco confirmó su incorporación a la plataforma de contenido para adultos Arsmate. En conversación con Las Últimas Noticias, la artista de 67 años de edad desclasificó que fue la marca la que tomó contacto con ella.

"Me dijeron que yo seguía siendo un sex symbol, eso me causó gracia", declaró la intérprete trasandina sobre el llamado que recibió de la plataforma Arsmate.

Tocco debutó este lunes con una sesión de fotografías que ella misma califica como "muy artísticas, son sexies". En ese sentido, la artista confesó que tras reunirse con la marca se sintió "muy validada, agradada, muy confiada (...) Hay mucho chanterío dando vuelta, pero acá me parecieron muy profesionales".

La actriz además enfatizó en la importancia que tiene para ella poder "explotar" su lado más sensual, aun perteneciendo a la tercera edad. "Hacer esto también valida a la mujer adulta mayor, porque soy una adulta mayor. Valida que podemos ser minas, sensuales", manifestó.

Al respecto, la trasandina ahondó en que "después de los 60 se suele pensar que la mujer se tiene que encerrar y poner una túnica". No obstante, también señaló que el ser reconocida como un "sex symbol" le ha jugado en contra a nivel profesional. "Me gustaría de repente también quitarme toda la sensualidad, porque el sistema te encasilla mucho. Yo soy una actriz, yo podría hacer un rol que no tiene nada que ver con lo físico ni con nada, y me pesa eso a veces", confesó.

En cuanto a la motivación detrás de sumarse a la plataforma de contenido para adultos, Tocco explicó que "lo vi también como un aporte a lo económico y como algo que me divierte. No siempre lo económico te entretiene, no me voy a hacer millonaria con esto".

