Muere destacada actriz de "El Juego del Calamar" a solo tres meses de ser diagnosticada con cáncer

03 feb. 2025 - 13:15 hrs.

En las últimas horas, se dio a conocer el fallecimiento de la destacada actriz surcoreana Lee Joo Shil, quien fue parte de la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar", donde dio vida a Park Mal Soon en la segunda temporada.

Según consigna el periódico The Chosun Ilbo, la mañana del domingo 2 de febrero intérprete sufrió un paro cardíaco en la casa de su familia en la ciudad de Uijeongbu, Corea del Sur. Aunque fue trasladada a un hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Muere destacada actriz de "El Juego del Calamar"

La celebridad tenía 81 años y en noviembre pasado había sido diagnosticada con un cáncer de estómago. Anteriormente, padeció cáncer de mama, una enfermedad con la que vivió durante más de una década y la cual logró superar pese a estar en etapa 4.

Lee Joo Shil era dueña de una extensa carrera tanto en cine como en televisión. Por más de seis décadas brilló producciones teatrales y en K-dramas como "The President", "The Uncanny Counter" y "The present is beautiful".

Lee Joo-Sil en "El Juego del Calamar"

También participó en exitosas películas como "Train to Busan" donde interpretó a la madre del protagonista, Gong Yoo, el actor que más tarde daría vida al reclutador en El Juego del Calamar, la última serie en la que Lee apareció en 2024.

En la ficción de streaming, la octogenaria encarnó la madre del detective encubierto Hwang Joon-Ho (Wi Ha-Joon) y madrastra de Hwang In-Ho (Lee Byung-Hun). Fuera de la actuación, Lee obtuvo un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Wonkwang en 2010.

