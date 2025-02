Lucila Vit confesó que tuvo página con contendido para adultos, pero se retiró: "Esperaban más piel"

02 feb. 2025 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Lucila Vit lució radiante en la pasada entrega de los Copihues de Oro, del diario La Cuarta, y ahí contó una infidencia.

La argentina, recordada por su paso por distintos programas de televisión nacionales y extranjeros, reveló que en un momento tuvo una página con contenido para adultos.

¿Qué dijo Lucila?

Al ser consultada por el tema, también por el diario La Cuarta, expresó que “tuve, pero ya no. Sí, tuve Unlock en un momento”.

Acto seguido añadió que desistió de eso porque “uno cumple ciclos. Yo cumplí el mío, si bien mis fotos no eran sexys. O sea, como que eran las mismas de Instagram. Simplemente que el pago era muy bueno. O sea, muy bueno. Y entonces como que lo acepté por eso más que nada. Porque veía que podía... como que en cierta forma era un trabajo fácil. En donde, en vez de subir las fotos a Instagram, las subía ahí”.

“De hecho, los que se suscribían se quejaban. Porque decían que esperaban más piel. Pero yo eso es lo que doy, no quería más. Entonces como que lo encontré muy positivo. Porque en verdad me fue súper, súper bien”, prosiguió.

Sobre las personas que alegan por su decisión de no mostrar más, expuso que “les decía que ese era mi límite. No, no les contestaba en verdad mucho. Más no voy a mostrar. Es lo que yo puedo llegar a mostrar y después ya... Como te digo, no va conmigo. No voy a mostrar más de lo que muestro en Instagram”.

Para cerrar, dedicó palabras a las famosas y famosos que han incursionado en dichas plataformas. “Que cada uno puede hacer lo que quiera. Cada uno pone sus límites. No hay que juzgar a la gente. No sé las necesidades también de las otras personas. Y todo trabajo es válido. Aparte que no saben lo que hay detrás. Entonces no somos quién para juzgar a nadie”, cerró.

Todo sobre Lucila Vit