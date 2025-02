"Tengo la fortuna de ser tu Ma-má": La emotiva carta que compartió Soledad Onetto en el primer cumpleaños de su hijo Borja

01 feb. 2025 - 17:15 hrs.

Una emotiva publicación realizó la periodista Soledad Onetto en su cuenta de Instagram, con motivo de celebrar el primer cumpleaños de su único hijo, Borja, fruto de su relación con el abogado Andrés Barrios.

En concreto, se trata de una carta abierta, titulada "Ser mamá (parte 3)", que la comunicadora compartió con sus más de 437 mil seguidores en la red social mencionada, donde abordó cómo ha vivido la maternidad y, también, uno de los hechos más significativos para ella: La primera vez que Borja le dijo mamá.

La emotiva carta de Soledad Onetto

"Hace unas semanas volvimos juntos de la playa... abrimos la casa y tu cuna estaba llena de cosas en su interior; tu pieza enteramente desarmada para protegerla de la fumigación. Mientras dormías en la silla del auto desocupé la misma cuna que te ha cobijado todo este año y te acosté... dormimos solos y profundamente... inusualmente hasta cerca de las 9 de la mañana cuando te escuche y me asomé en la hermosa pieza que hace más de un año papá terminó de armar con tanto amor para ti mientras yo te esperaba en la clínica", parte el texto que compartió Soledad Onetto.

Luego, agregó que "estabas parado, firme, agarrado a los barrotes; me sonreíste como todos los días y con una certeza demoledora dijiste Ma-má!... Nadie lo vio, nadie lo escuchó, salvo yo que desde ese día lo veo y escucho todos los días y lo recuerdo en los momentos buenos y en los malos también porque es el mejor resumen de lo que ha sido nuestra breve vida juntos: Eres mi hijo y yo tengo la fortuna de ser tu Ma-má".

"Hay dichos ciertos y ese que reza que 'los días son largos, pero los años pasan volando'; ya pasó uno y ha sido indescriptible, no se parece a nada que haya vivido antes. Me volviste a conectar con la paciencia, con las hojas del jardín y los bichos, recuperé la capacidad de asombro y de aprendizaje de lo que no se me da fácil. Nunca me ha gustado jugar, me pone nerviosa, quiero resolver rápido, quiero pasar la materia, aprenderla y punto. Contigo todo es tiempo, todo es observación, todo es causa y efecto; todo es volver a empezar una y otra vez", sigue la dedicatoria de la periodista a Borja.

Soledad Onetto también destacó en la carta que "el amor ha sido tu motor estos 365 días. El amor de papá que es tu pilar fundamental @abarriosz, el amor de tus herman@s, abuel@s, tí@s, prim@s, de todos los lejanos y cercanos que son tu familia. De los que están y de los que partieron... y también el amor de los que te saludan en la calle, que saben tu nombre, de todos los que te escriben y te desean lo mejor. A todos ellos, tú les respondes con amor, con una manito, un cariño, un abrazo".

Por último, la periodista escribió: "Una sonrisa o una mirada profunda... llenas los espacios y multiplicas el amor. Sigue así mi Borjita amado, sigue proyectando lo que eres, una maravillosa personita que está dejando una huella imborrable en este mundo loco. Enamorada de tí, Ma-má!"

