"Menos mal no me enamoré de él": Soledad Onetto recuerda junto a Karen Doggenweiler cómo fue animar Viña con Felipe Camiroaga

En el primer capítulo del nuevo programa de Mega, "Camino a Viña", la próxima animadora del certamen, Karen Doggenweiler conversó con la periodista Soledad Onetto, quien también fue conductora del festival.

Durante el encuentro, Onetto recordó cómo fue trabajar en el Festival Internacional de la Canción de Viña de Mar y compartir escenario por dos años seguidos, en 2009 y 2010, con el fallecido animador Felipe Camiroaga.

"Te diría que hoy día mi recuerdo del Festival de Viña es mi recuerdo de Felipe, como probablemente para mucha gente (...). El recuerdo de este hombre tan omnipresente, a mi juicio, por lejos, el mejor animador de Chile. Un hombre tan carismático", señaló.

Al momento de revisar las imágenes de su debut en Viña, donde aparece junto al "Halcón de Chicureo", Onetto dijo que se emocionó al ver "cómo con su fuerza, con su entrega, su protección también", la ayudó a descender de un carruaje.

Luego, la periodista señaló que "siempre me sentía así, y es que siendo él tan grande, yo era tan chiquitita y frágil, él era un protector".

¿Por qué Soledad Onetto y Felipe Camiroaga no se besaron en la Quinta Vergara?

En otro momento de la conversación, Karen Doggenweiler le preguntó a Soledad Onetto a modo de broma: "¿Qué pasó con el beso? ¿Cómo no le diste un beso?", en referencia al tradicional gesto entre los animadores del Festival de Viña.

"Oye, yo menos mal no me enamoré de él", dijo Onetto con tono de humor, pero señaló que, la decisión de no besar al "Halcón de Chicureo" fue por un motivo personal.

"Yo estaba muy en lo mío, estaba casada y estaba muy enamorada, entonces no había ninguna posibilidad (...). Lo resolvimos de otra manera, además que Felipe estuvo totalmente de acuerdo y fue súper respetuoso todo", señaló la comunicadora.

Cabe recordar que, para reemplazar la tradición, el "Halcón de Chicureo" besó en el cuello a Soledad Onetto.

