Soledad Onetto recordó lamentable pérdida de embarazo de 2022: "Lo viví en solitario"

22 oct. 2024 - 19:17 hrs.

La periodista Soledad Onetto vivió en enero del 2022 una de las noticias más duras que puede vivir una mujer: la pérdida de un esperado embarazo. Un proceso doloroso que vivió junto a su pareja, Andrés Barrios, con quien en 2023, tras volver a intentarlo, se convirtió en madre.

La pérdida de Soledad Onetto

En el pódcast "Más que titulares" de la periodista Javiera Quiroga, Soledad entregó detalles desconocidos de cómo enfrentó esta pérdida de su embarazo, aseverando de entrada que "lo viví muy en silencio, muy en solitario, porque decidí vivirlo así".

"Mucho se habla de la infertilidad, de lo que cuesta, pero poco se habla de la cantidad de pérdidas en el proceso", agregó, en referencia también a las cantidades de intentos fallidos que muchas parejas atraviesan cuando están en este proceso.

Pese a que junto a Andrés tenían la misma ilusión sobre ese embarazo perdido, los dos vivieron la pena de forma diferente. "Lo viví en solitario, porque cada uno tiene en la pareja un proceso, como bien me lo dijo un amigo que se le murió su hija, una cosa horrorosa, me dijo: 'Sole, los duelos son en naves aparte, tienen el mismo cause del río, pero navegan diferente", aseveró.

"En mi nave era en solitario, la verdad es que quise estar en silencio, no quería hablar mucho, te estoy hablando de personas cercanas, no públicamente. Quería vivirlo como lo viví y tratar de procesarlo", sumó, reflexionando que su nave tal vez se demoró un poco más en avanzar que la de Barrios.

"Probablemente, la nave de Andrés (Barrios) avanzaba más rápido, en el sentido de que volviéramos a intentarlo, y la mía más lenta. Finalmente, avanzamos juntos y el resultado está aquí junto a nosotros", sentenció, en referencia al pequeño Borja.

Todo sobre Famosos chilenos