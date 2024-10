"La vida me fue preparando para este rol": Sole Onetto hace profunda reflexión sobre la maternidad

30 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista Soledad Onetto ha tenido un grandioso 2024, luego que hace pocos meses pudo hacer realidad su sueño de convertirse en madre. Fue así como a los 47 años dio a luz a Borja, su primer hijo.

Pero este fue el segundo intento de la comunicadora por ser mamá, ya que en diciembre de 2021 comunicó que junto a su esposo, Andrés Barrios, esperaban a su primer hijo. A los pocos meses sufrió una pérdida que conmovió a sus seguidores.

La maternidad de Sole

Onetto se sinceró en diálogo con la revista Velvet, donde detalló acerca del giro completo que dio su vida tras el nacimiento de Borja.

“Los primeros meses fueron intensos. Era todo tan distinto que sentía que vivía una vida prestada; que estaba interpretando un rol en una serie de Netflix… Pero siempre disfrutándolo, adaptándome a esta nueva etapa, creciendo a pasos agigantados. Si ya sentía que había crecido y en lo psicológico me había desprendido de varias cosas, ahora maduré mucho como mujer”, reflexionó.

Borja el centro de atención

Sobre su estado actual detalló que “básicamente, hoy soy la mamá de Borja; yo ya estoy en segundo plano… Todos preguntan por él; cuando estoy en la calle le desean buenas energías, lo quieren ver, tocar. Estoy muy contenta de ser su mamá. Un rol que me ha sorprendido, fascinado, ilusionado ¡y también aterrado!”.

“Siento que la vida me fue preparando para este rol, porque en ningún caso he sentido que perdí algo, que ya no existo o que se murió una Sole y nació otra. ¿Y sabes por qué? Porque siempre he vivido un poco en torno a los demás”, cerró Onetto.

Todo sobre Soledad Onetto