El delicado momento familiar que vive el periodista "Manu" González: "La vida a veces te da estas complicaciones"

El periodista de espectáculos de origen español, Manuel González, dio a conocer un complicado momento personal por el que está pasando.

Durante la transmisión del programa Zona de Estrellas, del canal Zona Latina, del cual es panelista, su compañero y conductor, Mario Velasco, notó que el comunicador llevaba un semblante decaído.

¿Qué dijo el periodista Manuel González?

"¿Qué le pasa?, Lo noto un poco decaído. Hay cosas que se pueden contar públicamente y otras, mejor que no", dijo Velasco antes de continuar con el programa.

"Solamente mandarle un besazo gigante a toda mi familia y sobre todo a mi tía. La vida a veces te da estas complicaciones y ya está. La distancia hace que uno no pueda estar presente, pero aun así, saben lo que siento", explicó el hombre.

El conductor quiso animar a su compañero y dijo que, "no alcancé a percibirlo, por ende, no lo pude conversar en privado y por supuesto que se respeta. Pero te queremos mucho. Ánimo, cualquier cosa, usted sabe que estamos aquí".

"Sabes que de mi vida privada no me gusta hablar demasiado, porque me rompe mucho, así que lo mejor es seguir maquillado para el espectáculo y hacer farándula, que es lo que ven", agregó un emocionado Manuel.

