"No seas cara de...": Marlen Olivari arremete contra Cristián de la Fuente por dichos sobre infidelidad

31 en. 2025 - 00:10 hrs.

El actor Cristián de la Fuente vuelve a estar en el centro de la polémica luego de dar a conocer una peculiar "teoría" sobre las relaciones de pareja e infidelidades durante su participación en el programa "Ellos" de Radio Agricultura.

"¿Sabes lo que pasa? Uno siempre anda buscando a 'Bambi', excepto cuando en casa hay una leona", declaró el intérprete. Dichos que no cayeron nada de bien en la exmodelo Marlen Olivari, quien no titubeó al responderle.

"Él está diciendo que la culpa de que haya sido infiel la tiene Angélica Castro", comentó la emblemática exchica Morandé durante el programa "Zona de Estrellas".

No obstante, eso no fue lo único que Olivari tuvo que decir respecto a la cuestionada "teoría del león" del actor. "No seas cara de raja (...) En Miami, cada vez que lo pillaban besándose con alguna mujer en las calles, él decía que estaba grabando escenas de una teleserie", arremetió la show-woman.

Cabe recordar que de la Fuente y Angélica Castro confirmaron el quiebre de su relación en 2022, tras la filtración de un video donde se ve al intérprete besando a otra mujer dentro de un bar en México.

Más de dos años después, el actor abordó el tema de la infidelidad a través de su peculiar "teoría". "Cuando la leona en la casa te tiene cuidadito, te tiene bien, al final del día, la leona es la que protege al león; la leona es la que le da seguridad al hombre", expresó el intérprete.

Todo sobre Famosos chilenos