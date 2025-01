"Con mucho compromiso": Skarleth Labra dio detalles de su próxima etapa estudiando en la universidad

30 en. 2025 - 20:57 hrs.

La influencer Skarleth Labra, conocida también como "Merenguito", conversó con Meganoticias.cl sobre los planes que tiene para este 2025, que están marcados por su ingreso a la universidad, para estudiar la carrera de Periodismo.

"Vida universitaria de girlie (chica). Me encanta. Sí, voy a estudiar ahora en la Universidad del Desarrollo, estoy muy feliz, la verdad que nunca lo esperé, pensé que este año iba a ser de full trabajo, pero no, me metí a la universidad, así que se viene la vida universitaria con mucho compromiso", aseveró.

Skarleth Labra

Skarleth a la universidad

Enfundada en un vestido celeste pastel, con brillo en la parte de su pecho, adelantó que entrará el próximo 27 de febrero a la universidad, en un principio, a unas inducciones, que servirán para conocer el plantel, la metodología de estudios y también a sus compañeros.

Si bien comenzará a estudiar por los próximos casi cinco años que dura la carrera, lo cierto es que no tiene planes de dejar su trabajo en medios de comunicación. Y es que desde que salió del reality en 2023, se ha convertido en una influencer de redes sociales.

"Es mi trabajo, yo me pago la universidad, así que sí, tengo que seguir trabajando y también seguir haciendo lo que me gusta (...) quería complementar lo que me gusta (las comunicaciones) y a darlo con todo este año", sentenció.

Sobre en qué área del periodismo le gustaría incursionar, destacó que se proyecta tanto en la televisión como en áreas digitales, en temas de entretenimiento, principalmente, aunque no descarta incursionar en el mundo de las noticias más serias.

"Si se me da la oportunidad de estar en las noticias, seré así más neutra, me filtraré mucho más, pero no, yo soy así, con todo a la farándula", decretó.

