"Me dio mucha tristeza": Carla Ochoa contó como se enteró del diagnóstico de leucemia del "Negro" Piñera

Carla Ochoa contó detalles de su historia de amor con Miguel "Negro" Piñera, quien fuera una de sus primeras parejas conocidas del mundo del espectáculo, y quien hoy enfrenta un diagnóstico de leucemia.

En una emotiva entrevista que dio a Fran García-Huidobro en un lugar íntimo del set de "Only Fama", Carla partió contando que, "conocí a miguel a los 17 años, me faltaban como tres meses para cumplir 18. De hecho estaba sacando el cuarto medio".

La historia de Carla y Miguel

Piñera, quien ya estaba viviendo la década de los 40, estuvo por cerca de 6 años con Carla. Ella no dudo en definirlo como "mi primer amor", con quien vivió importantes etapas de su vida. "Viajé con toda su familia, me mimó hasta que le dio hipo".

Una historia de amor que, como todas, tuvo altibajos. "Pasamos momentos muy felices, pero también tuvimos momentos complejos en la vida", detalló. De hecho, terminaron de forma dramática, pero con el tiempo lograron sanar las heridas.

"Con amigos en común pude encontrarme con Miguel, tuvimos la oportunidad de mirarnos a los ojos y entregarnos al cariño, al amor, a perdonarnos, en perdonarlo", confesó.

La noticia de la leucemia

Ochoa aseveró que no fue el "Negro" quien le contó que fue diagnosticado de cáncer, sino que se enteró gracias a una persona muy cercana a él, quien le informó de esta situación dos días antes de que se conociera públicamente.

"Me dio mucha tristeza (...) Me llamaron varios medios para saber mi opinión. Y yo, te juro que en ese momento, estaba como bloqueada,no, que como no (quería) aceptar la información porque me encontraba tan triste", narró.

