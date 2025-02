Roberto Farías habló luego que reflotara denuncia de abuso en su contra: "Falsamente me acusaron"

31 en. 2025 - 23:05 hrs.

El actor Roberto Farías entregó de forma exclusiva un comunicado de prensa a "Only Fama", explicando detalles de la denuncia de abuso sexual por la cual fue investigado hace algunos años, de la cual salió completamente sobreseido por falta de antecedentes.

El comunicado de Roberto Farías

Farías, en comunicación con el programa de Mega, explicó en qué pie se encuentra él actualmente, señalando de partida que "he dado vuelta a la página y quienes falsamente me acusaron, hoy día saben que lo hicieron en forma apresurada y responsable, generando un daño y un dolor irreparable".

"Pasar por esta amarga experiencia solo me permitió conocer a mis verdaderos amigos. Muchas gracias a mi familia y a todos quienes me acompañaron en esta amarga experiencia", sumó.

Cabe precisar que fue Gonzalo Valenzuela quien reabrió este tema, luego que en los Premios Caleuche, donde Farías fue premiado por su rol de soporte en la teleserie "El señor de la Querencia", diera un inesperado discurso sobre el escenario.

"Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio. Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos, hermanito mío, no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente", expresó Valenzuela.

"Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro. Contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir, y sólo quiero que tomemos conciencia, porque hoy día veo, no sé, a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado", sumó.

