Constanza Michelson revela motivo tras distanciamiento entre Coni Capelli y Gala Caldirola: "La culpa es de..."

A comienzos del mes de enero, Constanza Capelli celebró su cumpleaños número 29 en compañía de un grupo selecto de personas, encontrándose varios famosos entre los invitados. Una de las ausencias que llamó la atención fue la de Gala Caldirola.

Y es que Capelli con Caldirola, a lo largo del 2024, se mostraron de lo más compinches en redes sociales. Una amistad que habría surgido debido a que las dos comparten al mismo representante, que agenda sus publicidades y eventos.

El fin de la amistad

Las dudas sobre este quiebre en la amistad, que quedó demostrado no solo en esta ausencia en el cumpleaños, sino que también porque se dejaron de seguir en Instagram, por lo que comenzaron a circular rumores en redes sociales, exigiendo los seguidores respuestas a esto.

Quien salió a "aclarar" estas inquietudes fue alguien que bien conoce el mundo de las chicas reality. Hablamos de Constanza Michelson, que en un pódcast llamado "Entérate TV", reveló que entre Coni Capelli y Gala Caldirola, hay un triángulo amoroso.

Constanza Michelson

Resulta que Miguel Martínez, exnovio de Capelli, mientras pololeaba con ella habría estado coqueteando a Gala, quien no habría puesto límites al novio de su amiga mientras se le acercaba. "Yo entiendo a la Gala también porque ella es más libre, son europeos. Siento que no están como diciendo ‘no te me acerques’", sentenció.

Pese a lo anterior, Michelson dejó en claro que en todo este embrollo "la culpa es de ese tal Miguel, que yo no lo conozco y no sé quién es, y él me hizo conflicto con dos grandes personas, ¿cachai?... No logro entender, ahí Miguel, que se anda joteando a Pedro, Juan y Diego".

"Yo creo que lo que hicieron es alejarse de Miguel, que eso es lo que deberían hacer todas las mujeres, que cuando haya conflicto con hombres, unirse las mujeres y sacar a los hombres, ellos van y vienen", cerró Michelson.