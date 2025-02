"Un castigo": Antonella Ríos revela el motivo que la llevó a retirarse de la venta de contenido para adultos

05 feb. 2025 - 19:46 hrs.

La actriz Antonella Ríos decidió, cuando recién comenzaba el boom de las plataformas de contenido para adultos, en medio de la etapa más complicada de la pandemia, abrirse un perfil en una de estas páginas y subir fotos y videos de ella.

Su página se convirtió en una de las más exitosas de Chile, manteniéndola activa por varios años. Sin embargo, hace algunos meses tomó la decisión de alejarse de este rubro, por razones que detalló en un pódcast con la periodista Javiera Quiroga.

¿Por qué Antonella Ríos dejó de hacer contenido?

De partida, Antonella explicó qué motivó la apertura de su perfil en este tipo de plataformas. "Yo lo hice por una situación particular, estaba perdiendo mi departamento y tenía, entre muchas otras cosas, gastos extras de mi casa. Dije ‘ya estoy aquí, encerrada, no hay trabajo, nadie puede trabajar, no solo yo (...) voy a explorar algo que en la película (Los debutantes) un poco exploré', que tiene que ver con la sensualidad", sentenció.

"El vínculo que tengo con mi cuerpo, no es un vínculo morboso, yo sé que lo que viene por consecuencia tiene que ver con lo erótico y sensual, pero para mí, de base, tiene que ver como con un instrumento. “No tengo drama con mi cuerpo, soy bien libre, me gusta, dije ‘bueno, haré algunas fotos", señaló.

Desde que se publicó su página, gozó de gran éxito, que le permitió saldar sus deudas y subsistir durante varios meses. Sin embargo, le tocó vivir la "otra cara" del éxito, y recibió cuestionamientos de parte del público, e incluso, de posibles empleadores.

"Me fue bien, pero ya no estoy en eso porque también tiene una consecuencia, un juicio social, un peso social, un castigo que hay", señaló, sumando que de un trabajo "con contenido" la descartaron por su faceta de creadora de contenido para adultos.

"Primera vez que me pasa que lo dicen de manera frontal, ahí entendí muchas cosas y ahí empecé a hacer la retirada. Quería dar vuelta la página y dedicarme a lo que realmente me gusta. Me dolió porque siento que uno puede hacer muchas cosas. Yo puedo querer cocinar, puedo quedar hacer fotos sexy al mismo tiempo, eso no quita que pueda desarrollar mi intelecto. (...) Esa es la parte fome de este tema", acotó.

