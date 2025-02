Gonzalo Cáceres sufrio accidente cerebrovascular días antes de Navidad: Hoy se transporta en silla de ruedas

05 feb. 2025 - 12:54 hrs.

El recordado comentarista de espectáculos, Gonzalo Cáceres, reveló a través de una entrevista que sufrió de un nuevo problema de salud durante las últimas semanas, solo meses después de una descompensación por la diabetes que sufre.

Todo ocurrió días antes de celebrar la Navidad el pasado mes de diciembre del 2024. Un día comenzó a sentir debilidad en una de sus piernas y brazo, y afortunadamente acudió de forma rauda al médico, quien lo alertó de estar sufriendo no solo un accidente cerebrovascular (ACV), sino que también una anemia.

El problema de salud de Gonzalo Cáceres

"En un momento empecé a sentir una de mis piernas y uno de mis brazos como lana, fui al médico y me dijeron que era un accidente cerebrovascular leve. Además, me detectaron anemia, así que estoy tomando fierro y me estoy cuidando", señaló en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

"Ahora estoy haciendo ejercicios todos los días, como dos veces al día, con una máquina especial. Si bien me he recuperado, aún me falta un poco para volver a la total normalidad", sumó, revelando que se está movilizando en silla de ruedas debido a este malestar.

Asimismo, aprovechó de valorar la ayuda que ha recibido de uno de sus amigos nuevos llamado Omar Flores, conocido como "DJ Flo", a quien conoció de forma fortuita tras haber pedido un taxi a través de una aplicación, haciendo buenas migas no solo con él, sino que también con su familia.

"Omar (Flores) me transporta a donde tengo que ir, me cuida con su señora, me lleva a los programas. Es una gran persona. Yo ahora me muevo con silla de ruedas, pero también tengo un andador especial con ruedas que lo uso harto", expresó.

Recordemos que en septiembre del 2023, Gonzalo fue internado tras haber sufrido una herida en uno de sus pies. Algo que fue de suma gravedad para él debido a su diagnóstico de diabetes, resultando con la amputación de algunos de los dedos de su pie.

