Daniela Aránguiz alza la voz y desmiente haber apoyado a Maite Orsini: "No he defendido a nadie"

05 feb. 2025 - 15:50 hrs.

La aparente tregua de Daniela Aránguiz hacia Maite Orsini resultó ser solo una ilusión. La panelista de Only Fama dejó en claro que sus recientes declaraciones no fueron, en ningún caso, un respaldo a la diputada frente a las crueles burlas de Pablo Herrera.

En una de sus presentaciones, el cantautor nacional lanzó polémicos comentarios sobre parlamentaria, lo que lo convirtió en blanco de críticas. Para sorpresa de muchos y muchas, Daniela alzó la voz para cuestionar las palabras de Herrera.

Daniela Aránguiz/Instagram

Daniela Aránguiz aclara supuesto gesto de apoyo hacia Maite Orsini

"Sabís que igual me cae bien ella, porque ella es como un hombre, le gusta un hue… y se lo tira. Y después toma licencia para descansar, porque queda para la cag… Después a los hue… los manda a la cárcel", afirmó el cantante.

Pese a que la Justicia le prohibió referirse públicamente en cualquier término sobre Orsini, Aránguiz optó por romper su silencio y entregó un mensaje que para muchos fue interpretado como una muestra de apoyo genuina.

Maite Orsini/ATON

"Creo que un hombre no se puede referir de esa manera a ninguna mujer. Creo que yo soy del mismo sector político que él [Pablo Herrera], pero no pienso de esa manera", aseveró en el programa "Sígueme".

Sin embargo, este miércoles la exchica "Mekano" utilizó su Instagram para desmentir a los medios de comunicación que aseguraron que había defendido a la expareja de Jorge Valdivia

"Paso por aquí rapidito, porque he leído millones de portales hoy día a la mañana y quiero aclarar que yo no he defendido a nadie. Eso que quede clarísimo, yo no estoy de acuerdo con los dichos de Pablo Herrera y con el machismo de ellos, para que quede claro", sentenció.

