"Me dice 'no, yo no puedo?": El contratiempo que puso en aprietos a Arturo Vidal en su encuentro con Speed

Semanas atrás, el famoso streamer estadounidense Speed arribó a Chile en el marco de su gira sudamericana. En su caótica visita, recorrió lugares icónicos de la capital, como el portal Fernández Concha y el parque de diversiones Fantasilandia.

Benjamín "Pollo" Castillo asumió el rol de guía para el joven de 20 años durante su paso por Santiago. Sobre esta experiencia, el creador de contenido chileno compartió detalles en su reciente participación en el programa Entre Broma y Broma de Luis Slimming.

Pollo Castillo desclasifica cómo fue el encuentro entre Arturo Vidal y Speed

En diálogo con el comediante, Castillo contó una desconocida anécdota en la que estuvo involucrado Arturo Vidal. El futbolista fue uno de los personajes que pudo conocer Speed durante su parada en el bar restaurante Victoria de Pedro Aguirre Cerda.

El "King" tenía la intención de ayudar a que su periplo fuera inolvidable e incluso gestionó llevarlo al Estadio Monumental, sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, ya que hubo más de un contratiempo en el camino.

Castillo contó que hubo un "cambio de planes" y mientras se dirigían hasta su destino emprendieron rumbo a un café con piernas, algo que puso en aprietos a la figura de Colo Colo. "Vidal me dice 'No, yo no puedo’", lanzó entre risas.

Por si fuera poco, vivieron un gran susto: "Cuando estábamos andando, Vidal me dice que nos estaban siguiendo unos flaites. Me saco el sombrero con Arturo, fue el más bien portado de todo. Nos dijo que nos estaban persiguiendo unos hue… con armas".

Para sorpresa de Vidal y quienes iban abordo sobre el vehículo, tras ir al local Speed decidió ir a la playa. "Respiro y de repente escucho detrás, 'Speed quiere ir a Concon', la van avanza y ya estábamos en la carretera", relató Castillo.

El influencer reveló que el equipo no tenía previsto que el streamer quisiera salir de la Región Metropolitana, por lo que Arturo no tuvo más opción que acompañarlos. "Me doy vuelta en la van y ahí estaba Arturo, que dijo: '¿Cómo que Concón?'", recordó mientras reía.

