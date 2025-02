Ana María Muñoz se suma a plataforma para adultos: "Ni la edad ni un cuerpo nos pueden limitar"

05 feb. 2025 - 18:16 hrs.

Una figura del espectáculo nacional ha dado el salto a las populares plataformas de contenido para adultos, sumándose a la creciente tendencia que ha conquistado a varias celebridades de la farándula en los últimos meses.

Se trata de la recordada bailarina Anita María Muñoz, mejor conocida por su apodo de "Zapallito Italiano", quien hace unos días anunció en redes sociales su incursión en el sitio On fayer, donde explotará su sensualidad.

Ana María Muñoz se suma a plataforma para adultos

En diálogo con Tiempo X, la "Reina del techno dance" contó que "estoy recién empezando. Por ahora quiero verme bonita, sexy, mostrar que ni la edad, que ni un cuerpo, que ni el peso nos puedan limitar a sentirnos bien, esa es mi idea".

Sobre este nuevo desafío, remarcó que "vamos de a poquito y vamos viendo con cuánta confianza tengo en mí misma". En este sentido, no descartó comenzar a mostrar más, pero por ahora, afirma que "todavía no tengo la valentía".

Respecto a sus motivaciones para entrar a este rubro, reveló que tiene que ver con "dinero, sentirme bonita, tener confianza en mí misma, pagar la universidad de mi hijo, comprar mi casa… Imagínate, hago buenas lucas y me opero. ¡Y una vez operada me muestro más!".

Finalmente, emprendedora señaló que cuenta con el apoyo de su actual pareja: "Está feliz, él no corta mis alas, le gusta que brille, que vuele, que es mi vida y él me ama así. Es un buen compañero… La edad no corta tus límites, tus metas, tus sueños".

