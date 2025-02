El mundo de los C-Dramas está de luto: Muere repentinamente el actor de 27 años Liang Youcheng

12 feb. 2025 - 12:16 hrs.

La repentina muerte del actor chino Liang Youcheng ha causado un gran impacto en la industria del entretenimiento. A sus 27 años, tenía una prometedora carrera, destacando por su participación en populares C-Dramas como "My Heart" y "Echo of Her Voice".

A finales de enero, en medio de las celebraciones del tradicional Año Nuevo Chino, la celebridad presentó síntomas de resfriado. Si bien esta afección no suele generar complicaciones, su estado de salud fue empeorando rápidamente.

El joven, quien actualmente habría estado trabajando en la serie "It Girl in Tang Dynasty", acudió a un centro médico, donde fue hospitalizado debido a una infección en el sistema nervioso central. A pesar de recibir tratamiento de emergencia, no pudo recuperarse.

De acuerdo al medio People, fue su amigo y colega Wu Xuyi, quien dio a conocer el deceso. "Saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duermes para siempre, lo extrañaremos durante mucho tiempo, mi buen amigo, Liang Youcheng llegará hasta el final", escribió en una publicación.

Youcheng, nacido en China en 1997, mostró desde su infancia una profunda pasión por la actuación. Gracias a su notable versatilidad, se consolidó como uno de los actores favoritos de la escena de los dramas asiáticos.

Su muerte habría ocurrido el segundo día del Año Nuevo Chino, sin embargo, se dio a conocer en las últimas horas. Se cree que el actor habría perdido la vida a causa del virus de la influenza tipo A, pero esta información no ha sido confirmada.

