Video: Así reaccionó Taylor Swift al ser abucheada en el Super Bowl mientras veía jugar a su pareja

10 feb. 2025 - 00:30 hrs.

La exitosa cantautora estadounidense Taylor Swift protagonizó un incómodo momento durante el Super Bowl 2025, evento deportivo al que asistió para apoyar a su pareja -el futbolista Travis Kelce- desde el público.

En el momento en que la cámara del estadio enfocó a varias de las celebridades que se encontraban en las gradas para presenciar el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, gran parte de los asistentes abucheó a la artista.

Naturalmente, el hecho quedó registrado y se viralizó rápidamente en redes sociales. En él se ve cómo mientras los actores Adam Sandler y Paul Rudd recibieron aplausos, la reacción del público cambió completamente al ver a Swift en la gran pantalla.

Si bien los abucheos se escucharon de forma estridente en el estadio, la cantante optó por reírse de la situación. De hecho, no es la primera vez que los fanáticos del fútbol americano expresan su rechazo hacia la artista desde que empezó a asistir a los partidos donde juega su pareja.

"No estoy consciente acerca de si estoy siendo demasiado enfocada por la cámara y haciendo enojar a unos cuantos 'señores', Brads y Chads", declaró Swift a la revista Time en 2023, cuando fue elegida la Persona del Año.

Por otro lado, la histórica tenista estadounidense -que además participó en el show de medio tiempo de Kendrick Lamar- Serena Williams, manifestó su apoyo a la cantante a través de su cuenta de X. "Te amo Taylor Swift. No escuches esos abucheos", comentó.

Revisa el momento a continuación:

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 pic.twitter.com/Zdc5fHKc0A — SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2025

Todo sobre Famosos