Kendrick Lamar conquista con su show en el Super Bowl 2025: Samuel L. Jackson, Serena Williams y SZA lo acompañaron

El afamado rapero estadounidense, Kendrick Lamar, hizo noticia hace exactamente una semana tras arrasar en la más reciente edición de los premios Grammy. Este domingo, en tanto, vuelve a las portadas luego de encabezar un monumental show de medio tiempo en el Super Bowl 2025.

Con el taquillero actor y ganador del Oscar Samuel L. Jackson interpretando al "Tío Sam"; la histórica tenista Serena Williams dentro de su ballet, y la artista SZA acompañándolo en dos de sus temas; Lamar encendió la euforia tanto del público presente en el estadio como de quienes lo vieron desde fuera.

El espectáculo tuvo una duración de 13 minutos e incorporó éxitos del repertorio de Kendrick como "Humble", "All The Stars" y "Not Like Us". Fue esta última canción la que le otorgó 5 premios Grammy el domingo pasado.

La puesta en escena llamó de inmediato la atención del público, pese a que el propio artista ya había prometido que su show incluiría un importante hilo narrativo. En ella, se representaron varios íconos de la cultura estadounidense y afroamericana.

No obstante, el espectáculo no estuvo exento de polémicas ni imprevistos. El más notorio, quizás, fue la irrupción de un manifestante en plena cancha con una bandera de Palestina.

Como era de esperar, la performance de Kendrick Lamar dividió a los cibernautas y generó obvias comparaciones con los shows de medio tiempo de otros artistas como Katy Perry, Prince y Michael Jackson.

Puedes ver el espectáculo completo a continuación:

Kendrick Lamar's Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025

