A más de 25 años del estreno: Así luce hoy el niño de la película "Sexto Sentido"

"Veo gente muerta". Esa era la frase que Haley Joel Osment le decía a Bruce Willis en "Sexto sentido" y que se convirtió en todo un ícono del cine, dándole una fama mundial al pequeño actor por la que hasta hoy es recordado.

Pero pasados más de 25 años desde el estreno de la película de 1999, muchas cosas han cambiado y hoy el actor de 36 años tiene una apariencia totalmente distinta al tierno niño que cautivó al mundo, en una de las películas que marcaron a una generación.

La carrera de Haley Joel Osment

Osment comenzó su carrera el año 1992 con una pequeña participación como el hijo de Tom Hanks en "Forrest Gump" (1994), la que le abrió las puertas para convertirse en uno de los niños prodigio de Hollywood.

Tras el boom mediático que significó "Sexto Sentido", Osment protagonizó otras películas de gran éxito como "Cadena de favores" y "A.I. Inteligencia Artificial". Pero la fama repentina no era algo que le gustara mucho al pequeño actor, que hasta el día de hoy carga con el peso de ser "el niño que ve gente muerta".

Por lo mismo, decidió ponerle un "alto" a su carrera a comienzos de la década del 2000, para dedicarse a estudiar en la universidad. "Mis padres solían decir cuando empecé en esta industria: Si alguna vez no es divertido, puedes dejarlo mañana mismo. Y cuando llegué a la edad universitaria, pude irme a estudiar teatro y realmente pensar mucho si quería hacer esto como mi carrera en la vida", señaló a E! News sobre esta decisión.

Tras haber egresado de la carrera de actuación, la cual estudió en la New York University Tisch School of the Arts, volvió al rubro audiovisual y no ha dejado de tener trabajos en el cine y la televisión. Dentro de las series en las que ha participado se encuentran: "Silicon Valley", "Future Man", "The Boys" y el revival de "Los archivos secretos X".

En el cine, en tanto, dentro de sus últimas películas están "Me Him Her", "Almost Friends" y más recientemente, en 2024, "Parpadea dos veces", compartiendo elenco con Channing Tatum, Simon Rex, Naomi Ackie, entre otros.

Así luce hoy Haley Joel Osment

