"No me conviene": Pancha Merino confirma que postergó nuevamente su matrimonio con Andrea Marocchino

06 feb. 2025 - 11:55 hrs.

Francisca "Pancha" Merino y su novio, el italiano Andrea Marocchino, llevan varios años comprometidos a matrimonio. Estuvieron a punto de casarse en el 2022 en una boda que estaban planeando para realizarse en Italia, no obstante, por diversas razones desistieron.

Y no es que se haya acabado el amor entre ambos: la relación sigue más consolidada que nunca, con los dos incluso compartiendo departamento hace ya poco más de un año en un exclusivo barrio del sector oriente de la región Metropolitana.

¿Por qué no se han casado?

La pregunta que muchos se hacen entonces es por qué no se ha materializado esta boda. En un programa de TV+, mientras Pancha contaba que para el próximo 14 de febrero, el "Día de San Valentín" o el de "los enamorados", vendrá su suegra a verla, se refirió al postergado matrimonio.

"Saben que, no me pregunten más por el matrimonio este año", exigió la actriz a sus compañeros de panel, pasando luego a detallar que las razones se deben a que, astrológicamente, no convendría contraer ese vínculo en 2025.

Pancha Merino y Andrea Marocchino

"Está pésima la numerología para casarse (...) ya hice un análisis profundo y este año no me conviene para nada; por lo menos a mí, mi signo y mi numerología, no nos viene", expresó. Recordemos que Merino es una persona que ha confesado ser muy esotérica.

Prueba de lo anterior es que este 2025 reveló que, como no se casará, tendrá tiempo para ordenar sus propiedades con el objetivo que queden con buena energía. "Me voy a tener que poner las pilas full arreglando el feng shui, la numerología de mi casa y la de Reñaca...", sentenció.

