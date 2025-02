"Lo lloro todas las noches": Miguel "Negro" Piñera a un año de la muerte de su hermano Sebastián

06 feb. 2025 - 15:36 hrs.

Este 6 de febrero de 2025 se cumple un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció luego que el helicóptero que él piloteaba se hundiera en el Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

Tanto en dicha localidad como en varias partes de Chile, incluyendo Santiago, se han realizado misas en homenaje a la memoria del exmandatario. En una de las que se hizo en la región Metropolitana participó su hermano menor, Miguel "Negro" Piñera.

"Lo lloro todas las noches"

Antes de la realización de la ceremonia, el "Negro" conversó con el matinal "Mucho Gusto" sobre el significado de esta fecha para él. "Un día muy emocionante para la familia, para mí, porque ustedes saben que Sebastián más que un hermano es un padre para mí. Un día de sentimientos encontrados, todavía no puedo creer que mi hermano se haya ido. Ya es un año, para mí es como si hubiera sido la semana pasada", reconoció.

"Lo lloro todas las noches con mi almohada, estoy haciendo una gira cantándole por todo Chile, haciéndole un humilde homenaje a Sebastián, agradecer el cariño transversal que ha recibido y todas estas misas que se han dado hoy día", sumó.

Miguel Piñera

"Me aparece en mis sueños, lo he llorado tanto (...) donde voy, voy a cantarle a mi hermano y la gente, es impresionante, la gente de todo chile le hace un reconocimiento hacia él. Hacerle este tributo me ha llenado el corazón", recalcó.

Sobre cómo se encuentra la familia Piñera-Morel a un año del deceso del patriarca, Miguel expresó que, "Cecilia Morel, le tengo tanta admiración, ha tenido mucha fuerza. Hacían una linda pareja, habían cumplido recién 50 años de matrimonio (...) la veo muy triste, pero con mucha fuerza, mucha pachorra para salir adelante. Por Cecilia Morel me saco el sombrero, me saco la boina, le tengo una tremenda admiración".

A modo de cierre, sobre cómo quiere que recuerden a su hermano, dijo que, "me gustaría que lo recordaran como un gran demócrata, de tomo y lomo. Un hombre que luchó por su país, amaba a su Chile lindo y querido".

