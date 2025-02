"Estoy tremendamente afectada": Daniella Campos se refiere a formalización de su hermana Denisse tras viralizado registro en Viña

16 feb. 2025 - 11:15 hrs.

Pese a que cortaron todo tipo de relación hace más de 20 años, Daniella Campos abordó la más reciente polémica que envuelve a su hermana gemela, Denisse. La exmodelo fue formalizada el miércoles por delitos de "amenazas simples y daños", luego de agredir a una garzona dentro de un bar en Viña del Mar.

Daniella, quien actualmente es panelista del programa "Zona de Estrellas", ocupó su espacio en pantalla para referirse al caso. "Estoy tremendamente afectada. Estoy triste. No reconozco a mi hermana ahí", comentó acerca del video que registró la agresión.

"Está enferma"

Fue en los años 90 que las "hermanas Campos" se convirtieron en todo un ícono de la escena del espectáculo nacional. No obstante, ya van más de dos décadas en las que no se comunican de forma directa.

Pese a su distanciamiento, Daniella declaró que intentó ayudarla "por muchos años. Cuando volví a Chile traté mucho, pero con una persona que es adulta no se puede hacer mucho más si no quiere recibir la ayuda".

En esa misma línea, Daniella agregó que "yo lo veo como un cáncer. Cuando se enferma alguien de cáncer, la enfermedad y todo lo que conlleva, afecta a toda la familia".

Al respecto, la exmodelo también dio luces acerca del motivo del quiebre con su hermana. "Muchos años estuve ahí para ella y esa es la verdadera razón por la cual no estamos juntas", explicó.

Finalmente, Daniella señaló que su hermana "es una persona que está enferma, no es una mala persona. No la reconozco, la voz de esa persona no es el recuerdo que yo tengo de mi hermana".

