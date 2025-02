Construida como palafito: Conoce la casa que María Gracia Subercaseux y Waldemar Méndez construyeron en Chiloé

14 feb. 2025 - 14:13 hrs.

Waldemar Méndez y la fotógrafa María Gracia Subercaseux son una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional, y juntos han liderado varios proyectos, tanto en televisión como fuera de esta. Ejemplo de lo anterior es la casa que se están construyendo en Chiloé.

El hogar, que está edificado como palafito, comenzó su construcción en plena pandemia, con la mano de obra de constructores locales, quienes consiguieron armarla en tiempo récord, sobreponiéndose al clima lluvioso tan característico de la zona.

María Gracia Subercaseux y Waldemar

¿Cómo es por dentro la casa?

La casa se destaca por su interior, construido completamente de madera. Las paredes están revestidas con listones, que han sido lijados y barnizados. Para aprovechar la vista que tiene el hogar a los prados de Chiloé, varias ventanas permiten la entrada de luz al living comedor, que viene con la cocina incluida.

En cuanto a la decoración, varios de los elementos están construidos por el propio Waldemar, quien en una reciente entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), reconoció que siente un gran gusto por crear cosas con sus propias manos.

Waldemar lijando madera

"Mi sueño siempre ha sido tener mi taller propio para hacer cosas útiles para la casa y para entretenerme cuando vengo acá a Chiloé. Tengo espacio físico y tiempo, pero me faltan muchas herramientas. Me siento como un chico con juguete nuevo cuando me compro alguna, me encantan", confesó.

Cabe destacar que la casa que se construyeron junto a María Gracia, la cual cuenta con dos habitaciones y dos baños, además de los espacios comunes, está construida en el mismo terreno donde también vive su cuñado.

