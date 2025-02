"Ya no me importa la plata": La potente reflexión de Pamela Díaz tras sufrir parálisis facial leve por estrés

14 feb. 2025 - 10:26 hrs.

Una parálisis facial leve fue la que sufrió Pamela Díaz durante esta semana, la cual se pudo ver en vivo y en directo a través de un programa. Esto provocó preocupación no solo entre sus compañeros, sino que también en los televidentes, quienes notaron cómo no podía mover bien la boca a medida que avanzaba el espacio.

De hecho, ella misma se hizo consciente de que esta condición, con la cual llegó al programa y había comentado a sus colegas, estaba empeorando, por lo que en medio de la transmisión decidió irse directamente a la clínica donde le entregaron su diagnóstico.

El diagnóstico de Pamela Díaz

A Pamela le dio una parálisis facial leve, cuyo origen fue explicado por estrés. Por lo anterior, le dieron dos días de reposo, los que ella aprovechó para irse a Puerto Varas, en la región de Los Lagos, para descansar en compañía de su familia.

Pese a lo anterior, este jueves 13 de febrero la modelo se contactó con su programa de Canal 13, donde dio detalles de su estado de salud. "No estoy tan mal. Quiero confesar algo, hoy tuve algo muy especial, me encontré con un ovni y me dio su pastillita", bromeó.

Luego, tras señalar que asistió a la clínica, "me fui a mi casa y hoy amanecí así (bien). No me he tomado ningún remedio. Recibí el cariño de la gente, hace mucho tiempo no sentía de lo que yo soy. Le tengo fobia a las agujas, me hicieron una resonancia, no me encontraron ni las neuronas, jajajá. Me vieron neurólogos, donde me dijeron que puede ser un estrés. Estoy en Puerto Varas tomando descanso".

En estos dos días reflexionó sobre el estrés que está viviendo, indicando que, "hay un antes y un después en esto. Ya no me importa la plata. Hoy, de verdad, fuera de leseo, me escribieron todos. Pensé, ‘¿qué pasaría si me hubiera muerto?’. Anoté que me quedan tres pendientes, así que no me puedo morir". De todas formas, confirmó que todos sus compromisos laborales siguen en pie.

