Debutó en "Mekano" y ahora brilla como animadora en la televisión de Ecuador: Así luce Jacqueline Gaete

14 feb. 2025 - 08:10 hrs.

Uno de los programas juveniles por excelencia que marcó a toda una generación de chilenos y chilenas, fue "Mekano", emitido por Mega entre los años 1997 y 2007. Allí participaron varios jóvenes que posteriormente se convertirían en queridas personalidades del mundo de la TV.

Tal es el caso de Jacqueline Gaete, quien con menos de 20 años debutó en el espacio encantando por su talento frente a la cámara. Posteriormente, le serviría para ser parte de otros proyectos como Calle 7 y el reality Año 0.

Jacqueline Gaete en Calle 7 Chile

En 2013, la joven Gaete optó por hacer sus maletas e irse directamente a Ecuador. "No era mi idea quedarme. Más que por trabajo, yo quería conocer la cultura, estar en otro país y tres meses me parecía suficiente", contó a AS en 2023.

El presente de Jacqueline Gaete

Gracias a su experiencia en "Calle 7", Jacqueline se incorporó a la versión local de dicho programa, y luego, se convirtió en rostro del canal TC, como conductora de la sección de espectáculos del programa "De Boca en Boca".

En 2015 comentó a La Cuarta que su participación consistía, "en hablar de espectáculo y farándula. Una farándula menos dura de lo que estamos acostumbrados en Chile. Me preparé mucho con clases de dicción, vocalización y desenvolvimiento escénico para estar preparada lo mejor posible".

Además de triunfar en el trabajo, la chilena también gozó de éxito en cuanto a lo personal. Por allá encontró el amor con Andrés Garcerant, con quien se casó en diciembre de 2019 en una ceremonia televisada que contó con 50 invitados.

En conversación con el medio Expreso Ecuador, en 2021 reveló sin tapujos que quiere formar una gran familia. "Me gustaría tener seis hijos", respondió sin tapujos.

Así luce Jacqueline Gaete

Jacqueline Gaete/Instagram

Jacqueline Gaete/Instagram

Jacqueline Gaete/Instagram

Todo sobre Famosos chilenos