A casi 20 años del fin de "Mekano": Así luce hoy Lupe Fernández

12 feb. 2025 - 08:10 hrs.

Guadalupe Fernández, mejor conocida por su apodo de "Lupe", fue una de las participantes argentinas más queridas del programa juvenil de Mega, "Mekano". Recordemos que dicho espacio televisivo fue emitido durante 10 años por el canal, entre 1997 y 2007. Lupe fue parte de varias temporadas del espacio.

Durante los años que estuvo en "Mekano", logró cautivar con su carisma y talento frente a las cámaras, destacando como una de las bailarinas más talentosas del programa. Lo que muchos recuerdan es su amistad con varias participantes del programa, como Carla Jara, vínculo que se mantiene hasta el día de hoy.

Carla Jara y Lupe hace 20 años

La vida de Lupe tras "Mekano"

Tras el fin del espacio, Lupe decidió retirarse de la televisión, aunque mantuvo su vínculo con Chile, radicándose en nuestro país. En 2016, en una entrevista con LUN, reveló que no tenía mayores secretos para mantener su belleza a sus entonces 40 años, (el 18 de septiembre cumple 49), y que todo se debía a su genética.

"No tengo fórmula, no voy al gimnasio, no me hago ningún tipo de masajes de drenaje linfático ni para la flacidez. Lo mío va por genética y vivir en buena onda", sentenció. En la misma conversación, explicó que había fundado su propia tienda Abra Makabra, en la que vende ropa intervenida artísticamente por estudiantes de arte de la Universidad Católica. "Son diseños únicos", aseveró.

Asimismo, ligado con la moda, Lupe también se desempeña como asesora de moda. La argentina ofrece el servicio de acompañar a sus clientas a las tiendas, recomendándole diferentes prendas para potenciar la imagen de quienes la contratan.

En su cuenta de Instagram, Lupe Fernández acumula más de 30 mil seguidores. Si bien no suele publicar recurrentemente imágenes de ella o videos, sus fans en cada posteo que hace la llenan de comentarios cariñosos.

Así luce hoy Lupe

Lupe Fernández con su gato

Lupe Fernández con sus amigos Rodrigo Díaz, Cristián Ocaranza y Paolo Coppola

Todo sobre Famosos chilenos