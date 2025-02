"Gracias por acompañarme": Rosario Bravo recibe tierno mensaje de hijastro tras recordar duro momento familiar

11 feb. 2025 - 12:38 hrs.

Un cariñoso mensaje fue el que recibió Rosario Bravo de parte de su hijastro, Paolo Caorsi, mediante redes sociales. El joven, quien es hijo de Carlos Caorsi, el marido 28 años mayor de la podcaster, no ocultó el agradecimiento tanto a ella como a su padre.

Resulta que Paolo hizo un emotivo recuento de momentos junto a su fallecida madre, agradeciendo los momentos que vivió con ella. Al finalizar, decidió no dejar de lado a su padre y madrastra, quienes han estado al lado de él durante los últimos años.

El mensaje de Paolo a Rosario y su padre

En la imagen que Paolo subió a sus historias de Instagram, él aparece acompañando a su padre y madrastra, en el día que ellos renovaron sus votos. También está en la foto el pequeño Salvatore, fruto del matrimonio de la influencer con el médico de profesión.

Sobre la foto él escribió, "sin su apoyo no sé qué hubiera hecho. Gracias por acompañarme en cada momento, por cuidarme incluso cuando no lo pedía", etiquetando tanto a la cuenta de Rosario como la de Carlos, en la que cada uno acumulan miles de seguidores.

"Te amamos", respondió Rosario al republicar la historia en su propio Instagram, agregando además un aviso a sus seguidores que han preguntado por la presencia de Paolo. "Y a los copuchentos, respeten su privacidad. Que no lo hayamos mostrado no significa que no estuviera con nosotros", sumó.

Cabe precisar que por estos días, Rosario se encuentra de vacaciones en la zona centro sur de nuestro país. Tras haber pasado unos días en una sencilla casa que tienen en Maihue, en la región de Los Ríos, antes de llegar a Santiago se detuvieron en un hotel en Chillán, región de Ñuble.

