"Vivo por ella": Daniella Chávez sorprendió a su hija con un millonario regalo por su cumpleaños 18

La ex conejita Playboy Daniella Chávez celebró con todo el cumpleaños de su única hija, Isidora, quien este 2025 cumplió 18 años. Debido a que la joven cumplió la mayoría de edad, la influencer decidió tirar "la casa por la ventana", organizándole una enorme celebración y comprándole un millonario regalo.

A su cuenta de Tiktok, Daniella publicó lo que fue la fiesta de Isidora, la cual tuvo una elaborada decoración en tonos dorados, la contratación de un DJ, un bar a domicilio, comida asiática elaborada en el momento y también un "candy bar", una barra temática de golosinas.

Isidora en su cumpleaños

El enorme regalo de Daniella a su hija

Pero más allá de este festejo, con lo que realmente se lució Daniella fue con el enorme regalo que le hizo a Isidora, el cual consistió en un vehículo de lujo de la marca Mini, cuyo valor asciende a varios millones de pesos.

Concretamente, el modelo que escogió para su hija es el Mini Cooper 5, en color beige, cuyo valor asciende a más de 26 millones de pesos. A la hora de regalárselo, Daniella colocó un enorme listón negro encima, dejando sorprendida a Isidora.

Isidora en su nuevo auto

"Yo siempre soñé que cuando ella cumpliera los 18 años de edad tuviera este regalo. Como ya se los he dicho, yo no le di la vida a ella, ella me la dio a mí. Ella es mi todo y vivo por ella. Estoy muy feliz que junto a su padre podamos darle la vida que yo siempre hubiera soñado a su edad", sentenció en el video.

Luego, dirigiéndose a su hija, realizó una potente reflexión: "te amo, estoy muy feliz y orgullosa de ser tu mamá. Tú estás para grandes cosas, el cielo es el límite. Te amo, te admiro, y sé que vas a lograr todo, todo lo que te propongas. Te elegiría en todas mis vidas".

