Camila Andrade confiesa que descubrió a su ex siéndole infiel: "Fui al lugar de los hechos"

10 feb. 2025 - 11:41 hrs.

La más reciente entrevistada al programa "Sin Editar" de Pamela Díaz fue la modelo y panelista de televisión, Camila Andrade, quien habló de diferentes episodios de su vida, que fueron desde el plano íntimo a lo más profesional.

En este sentido, Pamela le realizó diferentes preguntas. Una de ellas fue sobre su historial amoroso, consultándole si es que ella, a alguna de las parejas que ha tenido en sus 34 años, le ha sido infiel. Algo que ella descartó tajantemente.

Camila Andrade descubrió infidelidad

"Yo nunca me he cagado un pololo. No. Te lo juro por Dios", expresó Andrade, algo que Díaz creyó, preguntándole luego lo inverso y respondiéndose a sí misma: "¿A ti te han cagado? Verdad que yo supe de uno. No vamos a decir como", señaló.

Esto provocó risas nerviosas en Camila, que expresó tras esta declaración de Pamela, "no vamos a decir cómo, porque más encima...", confesando luego que pilló a una expareja siéndole infiel en un momento muy comprometedor.

"Fui al lugar de los hechos. Me dejó de contestar de la noche anterior. Fui no más y eran como las siete de la mañana y full música de after", explicó Andrade, sin entrar en mayores detalles sobre esta infidelidad de la cual fue víctima.

Cabe destacar que hoy Camila Andrade tiene una relación con Francisco Kaminski, a quien conoció cuando él se encontraba en un romance de 10 años con Carla Jara. Si bien esta última aseguro que el locutor radial le fue infiel con Andrade, ambos lo han descartado.

