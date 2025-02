"Lo terrible es ver cómo se va deteriorando": Rodrigo González cuenta cómo cuida a su madre con párkinson

10 feb. 2025 - 09:26 hrs.

Hace algunos días, el comediante Rodrigo González subió una emotiva imagen a su cuenta de Instagram, realizándole un homenaje a su madre de 84 años, quien padece párkinson, enfermedad que le provoca movimientos involuntarios.

Desde el año 2000 que la mujer se encuentra diagnosticada con este trastorno neurológico, y ha ido empeorando con el paso de los años. "Ella es mi madre. Tiene párkinson. Está postrada. No puede caminar. Perdió el equilibrio. No puede caminar. Andar. Algo tan simple y tan complejo a la vez. No se queja, lucha", detalló González en la descripción del posteo donde la mujer aparece sonriendo.

La enfermedad de la madre de Rodrigo González

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Rodrigo habló sobre el revuelo que causó esta imagen entre sus seguidores de Instagram, quienes llenaron de "me gusta" y comentarios positivos al comediante, por sus emotivas palabras, dando a conocer además que él es quien la cuida desde el 2016.

"Son tantos años que ya es parte de mi vida, no soy esclavo de eso, porque mi mamá no se queja nada, es súper fuerte. Ve tele, le doy los remedios. Ahora está con una enfermera que la cuida y que se va más tarde. Cotidianamente, no es terrible, lo terrible es ver cómo se va deteriorando la persona, como se va apagando, como se va achicando, como se va encogiendo en sí misma", explicó.

Rodrigo González con su hijo y su madre

Todos estos años cuidándola activamente lo han hecho sentir que no quedan asuntos que tengan que resolver. "He tenido tiempo para despedirme. Mi papá murió en 2010, de cáncer, y también lo cuidé hasta el final. Tanto con él como con mi mamá, no tengo nada pendiente. Todo lo que había que hablar con ella, lo hablé", confesó.

"Lo bonito de cuidar a un ser querido es que tienes tiempo de despedirte. Mi viejo murió, lo lloré, pero no me quedé con nada adentro. Y con mi vieja tampoco. Nunca me quedará la sensación de que podría haber estado", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos