"No voy a parar hasta encontrarte": El relato de la madre de adolescente que desapareció tras viajar desde Curacautín a Vallenar

05 feb. 2025 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la preocupación de una familia que busca con desesperación a su un adolescente de 17 años que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 30 de enero, tras haber viajado en bus desde Curacautín, región de La Araucanía, hasta Vallenar, región de Atacama.

Con el paso de los días, se reveló que Jaime Acuña Espinoza habría viajado al norte del país para ir a reunirse con un joven que conoció por Instagram, aunque se desconocen los antecedentes de quién es esta persona. El adolescente primero habría viajado a Santiago, luego a La Serena y finalmente llegó a Vallenar.

"Le supliqué que se bajara"

A seis días de su desaparición, Karen Espinoza, la madre del joven, reveló al matinal de TVN que su hijo partió la mañana del jueves a su trabajo como garzón, sin que hubieran tenido algún problema o discusión. Tras ello, terminó su jornada laboral a las 20:30 horas, aunque en vez de ir de regreso a su casa en Curacautín, fue al terminal para tomar un bus a Santiago sin avisarle a nadie.

"En el bus él me manda un mensaje y me dice 'mamá, perdóname, lo siento, vas a pensar que soy el hijo más malo del mundo, pero me voy de viaje. Te quiero mucho, voy a volver, pero con platita'. Yo pensé que estaba bromeando porque no vi que haya hecho bolsos o algo", relató.

Jaime Acuña (Facebook)

"Le dije que cómo iba a buscar platita, que es muy chico y le dije que vuelva. Me dijo que no me desespere porque casi me pongo a llorar y le supliqué que se bajara", agregó.

En esa misma conversación, el joven le aseguró a su madre que iba a volver y que además no estaba viajando solo, porque se encontraría con alguien. Luego de aquella conversación, Karen hizo la denuncia en Carabineros por presunta desgracia y posteriormente el caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Vallenar.

"Apagó el teléfono y hasta el día de hoy no sé nada de él"

Una vez que la mujer hizo la denuncia, el adolescente "se desconectó, apagó el teléfono y hasta el día de hoy no sé nada de él", contó la madre al citado medio. No obstante, de acuerdo a cámaras de seguridad e información recopilada por la PDI, se pudo ver que el pasado 31 de enero el joven se encontraba en Vallenar acompañado de un hombre de una edad similar.

A la vez, por su propia cuenta, la mujer conversó con el jefe de su hijo, quien le dijo que algunas veces en broma el adolescente había dicho que en algún momento iba a ir a conocer a alguien en La Serena. Sin embargo, Jaime no avisó en su trabajo que se iría de viaje.

"Hace como tres meses me había dicho que nos fuéramos de Curacautín a vivir a La Serena porque había harto trabajo. Me dijo que empecemos de cero los tres: yo, él y su hermana de 12 años. Como tres o cuatro oportunidades lo conversamos", relató la mujer.

El sentido mensaje de la madre

Durante esta jornada de miércoles, Karen Espinoza llegó a Santiago para luego proseguir su ruta rumbo a Vallenar y así poder encontrar a su hijo, cuyo paradero hasta ahora es un misterio. A la vez, la PDI trabaja para interceptar el teléfono del adolescente y de su acompañante.

Para cerrar, la mujer le envío un emotivo mensaje a su hijo: "Si en algún lugar me está viendo, el amor que siento por él me trajo hasta acá, pero mientras yo no te vea, no te sienta, ni sepa que estás bien, yo no voy a parar hasta encontrarte. (...). Papito lindo, te quiero con todo mi corazón, te voy a defender con uñas y dientes, pero por favor, si estás por ahí, solamente te pido que salgas a mi encuentro, te lo suplico. Solo le pido un abrazo, que me diga que está bien y verlo sonreír".

Todo sobre Policial