La comediante Belén Mora dejó en vilo a sus seguidores al anunciar la noche del lunes que se dirigía a una clínica, lista para dar a luz al bebé que espera junto a su pareja, Francisco "Toto" Acuña. Sin embargo, los planes cambiaron a último minuto.

A través de Instagram, la actriz de 41 años ha compartido actualizaciones sobre llegada de su retoño, desde sus malestares, sensaciones y hasta sus antojos. Asimismo, días atrás expuso una particular "complicación" en la recta final de su embarazo.

Belén Mora fue a dar a luz a su tercer hijo pero se tuvo que devolver a su casa tras imprevisto

Tras una consulta médica, Mora contó en un video que, aunque su hijo menor se encuentra en buenas condiciones, ya debería haber nacido, pero para su sorpresa, aún no quiere hacerlo. "No pretende salir, no está ni ahí, no le importa nada", señaló.

Hace unas horas, "Belenaza" reveló en un nuevo post que "estoy con contracciones desde la una de la tarde, pero no han aumentado ni en frecuencia ni en intensidad, así que hasta el momento no hay novedad".

Poco después, informó que se dirigía hasta el hospital: "Llego el momento, tienen que estar tranquilos, no más". Si bien parecía que finalmente el bebé nacería, Mora grabó otro registro en el que comunicó que se tuvo que devolver a su hogar.

"Noticia de último minuto, chiquillos, tengo 2 centímetros de dilatación. Me ofrecieron dejarme acá y esperar a que avance o irme para la casa y quiero irme para la casa, quiero ver al Poncho, quiero darme un baño de tina, quiero comer. Volvemos más rato, a respirar", detalló.

Recordemos que Mora ya ha sido madre en dos ocasiones anteriores. Su primer hijo fue Samuel, y el segundo, 'Poncho', fruto de su relación con 'Toto'.

