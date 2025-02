Emeterio Ureta vende su enorme hogar en El Arrayán: Conoce cómo es la casa y el precio de venta

11 feb. 2025 - 11:23 hrs.

Emeterio Ureta, conocido popularmente como el "Marqués del Arrayán", está a punto de dejar de serlo. Esto porque el padre de la animadora Tita Ureta, anunció que venderá su icónica casa ubicada en el sector de El Arrayán, en el sector precordillerano de Lo Barnechea, en la región Metropolitana.

Si bien desde hace algún tiempo que no residía en este inmueble de forma permanente, ya que se había mudado a una casa en La Dehesa, un problema de salud que lo aquejó semanas atrás que lo tuvo internado en una clínica, apuró la decisión de poner su residencia de El Arrayán a la venta.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Ureta explicó que si bien le encanta su casa "es mucho trabajo mantenerla solo. Uno tiene que hacer mil cosas: limpiar la piscina, barrer el jardín, cortar el paso, limpiar los vidrios".

"Si hubiera sido rico, no la vendo. Me lleno de empleados que me atiendan y no me voy, pero no tengo la situación para tener un mozo, un jardinero o un piscinero. Tomo esta decisión porque me conviene. Me hubiera gustado ser millonario y quedarme viviendo en ella hasta el día que me vaya de este mundo", confesó.

La casa aún no se publica a la venta, ya que se encuentra en mantención. Esta consta de 410 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 5 mil m², distribuido en dos niveles. En el primer piso se puede encontrar el comedor, el living con un jacuzzi rojo y la cocina. Al subir al segundo piso, se encuentran cuatro dormitorios y dos baños. Una de estas habitaciones es de servicio, con su propio baño y cocina.

Además, tiene piscina al exterior, una sauna, garaje techado para dos autos y un búnker, construido por expresa petición de Emeterio, quien al citado medio reconoció que le tiene "mucho miedo" a los sismos. Por esta enorme propiedad, pide 15.000 UF, cifra que supera los 575 millones de pesos.

