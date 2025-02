"Las cosas no son como las están diciendo": Denisse Campos rompe el silencio tras polémica agresión en bar viñamarino

14 feb. 2025 - 00:10 hrs.

Los últimos días no han sido los mejores para Denisse Campos, exfigura televisiva que el martes protagonizó un comentado altercado en un bar viñamarino, hecho por el que terminó siendo formalizada por los delitos de "amenazas simples y daño".

Hasta el momento, la exmodelo que quedó con prohibición de acercarse a una de las víctimas y al local, se refirió escuetamente a lo sucedido tras finalizar la audiencia de formalización; sin embargo, no entregó mayores detalles.

Pese a esto, quien sí comentó el hecho fue su gemela, Daniella Campos, quien sostuvo "no reconocer" a su hermana en las imágenes que se viralizaron ampliamente en las redes sociales.

Denisse Campos rompe el silencio

Según reporta Las Últimas Noticias (LUN), Denisse contará toda "su verdad" el próximo domingo en un programa de farándula, adelantando simplemente que "las cosas no son como las están diciendo".

"Estoy más o menos no más, no quiero que sigan diciendo cosas que no son. Todavía no han escuchado mi versión, las cosas no son como las están diciendo", afirmó Campos.

A esto agregó que "necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida, y me han dejado todos como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones (...) espero que entiendan que la única lesionada soy yo".

Por último, Denisse anunció acciones legales: "Necesito defenderme de lo que está sucediendo. Yo no tengo problemas de lucas, pero necesito pagar los abogados, porque son varios, varias demandas que voy a poner".

