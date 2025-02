Mánager de Pamela Díaz actualiza su estado de salud tras sufrir parálisis facial: "No le dolía nada"

13 feb. 2025 - 17:42 hrs.

Pamela Díaz protagonizó un preocupante momento en televisión. Mientras leía menciones comerciales en el programa "Hay que decirlo", sufrió una parálisis facial que afectó la zona de su boca, obligándola a acudir a una clínica.

El video rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales y generó especulaciones en torno a su estado de salud. Lo cierto es que la "Fiera" fue sometida a una serie de exámenes, entre ellos una resonancia, que permitieron conocer su diagnóstico.

Pamela Díaz/Instagram

Mánager de Pamela Díaz actualiza su estado de salud tras sufrir parálisis facial

Desde el estudio del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme tomó contacto con Verónica Silva, mánager de Pamela Díaz, para consultarle sobre lo ocurrido. En este contexto, el periodista reprodujo un audio que la mujer le envió.

"Hola, José. Buen día, ¿cómo estás? La Pame está bien, tuvo una parálisis facial leve ayer", partió diciendo su representante, para luego revelar que tuvo que insistirle para acudir a un centro asistencial, ya que "a ella no le dolía nada, no tuvo ningún día de complicación, me refiero a que tuviese otras cosas, no tenía nada de eso".

Pamela Díaz/Instagram

De acuerdo a Silva, la comunicadora "amaneció mejor" y se tomará dos días de descanso en compañía de sus padres, quienes la ayudarán a monitorear su evolución, puesto que en el recinto médico le dijeron que la causa de la afección fue un cuadro de estrés.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el comediante Willy Sabor, quien es panelista del programa de Pamela Díaz, comentó que "ella no para nunca, es trabajólica, siempre está haciendo cosas: spots, sus programas en YouTube, sus fiestas, la TV. Ella siempre ha sido buena para la pega, tal vez si no trabaja tanto le vendrían otro tipo de problemas. Pero la Pamela está bien. Va a mejorar".

